"Sueño con volver a Boca, pero no sé si me da la nafta"

De vacaciones en Argentina, y a horas de retornar a China para sumarse al Shanghai Shenhua, Carlos Tevez se sentó este viernes en la mesa de Animales Sueltos. Durante más de una hora, mano a mano con Alejandro Fantino, el Apache habló de su presente, el éxito, su dura historia familiar, se atrevió a dar una llamativa definición sobre el presidente Mauricio Macri y dejó una frase que parece sepultar las esperanzas de los hinchas de Boca de volver a verlo con la camiseta xeneize.









"Es muy difícil que vuelva a Boca. Aunque tenga ganas y trate de hacer lo posible para volver, es muy difícil que vuelva. ¿Si tenés que hacerte ilusiones? No, creo que no. Tengo un contrato que es muy difícil de romper. Yo quiero cambiar la imagen que tienen allá de mí porque no es buena. Ahora vuelvo con fuerzas y ganas de cambiar", señaló Tevez.









"Mi sueño, como ya dije, es volver a Boca. Pero no sé si me da la nafta, esa es la realidad. Yo sueño con eso, que me agarre el hambre de ganar la Libertadores. Pero no es fácil. Por eso, la pregunta que me hago es: '¿Tenés nafta para eso? ¿Tenés la cabeza para eso?'", agregó.





Embed #AnimalesSueltos > Tevez: "Con mi familia somos felices tomando un avión a Paris y estando en el barrio donde nací" pic.twitter.com/xDF0PrcpzV — América TV (@AmericaTV) 26 de agosto de 2017

Embed También habló sobre @mauriciomacri > "Tengo plena fe en que es el hombre que puede cambiar la Argentina"https://t.co/1fVLcfDmKy — América TV (@AmericaTV) 26 de agosto de 2017





Por otro lado, aunque admitió ser alguien que no entiende de política, se animó a dejar a brindar una afirmación contundente en ese sentido. Al hablar de Mauricio Macri, a quien conoció como presidente de Boca, el Apache lo calificó como alguien que supo ser "como un padre", para después señalar: "Tengo plena fe en que Macri es el hombre que puede cambiar la Argentina".





Otros momentos de la entrevista de Tevez con Alejandro Fantino





Embed Carlitos Tevez, en #AnimalesSueltos > "Estuve a punto de retirarme cuando quedamos afuera de la Libertadores" pic.twitter.com/PDaOLG2xjg — América TV (@AmericaTV) 26 de agosto de 2017





Fuente: AmericaTV.com.ar