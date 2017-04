Tapia en España: "No vine a hablar con Sampaoli, sino a visitar a Messi"

Claudio Chiqui Tapia, el flamante presidente de la AFA , aterrizó este viernes en Barcelona y subrayó que no está en España para hablar con el entrenador Jorge Sampaoli sino con el crack rosarino Lionel Messi , en alusión en la reunión que mantendrá con el capitán del seleccionado argentino para fijar la estrategia para la defensa ante la FIFA del 4 de mayo próximo en la que se intentará reducir la sanción de cuatro fechas que recibió en las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018."No vine a hablar con Sampaoli, sino a visitar a Messi solamente, quiero hablar con el mejor jugador del mundo", reiteró una y otra vez Tapia, instantes después de aterrizar en tierra catalana, a la que arribó pasadas las 11 (hora de la Argentina) en el vuelo 1160 de Aerolíneas Argentinas.El máximo dirigente del fútbol argentino se reunirá con el astro rosarino y juntos diagramarán una estrategia que tendrá como único fin reducir la sanción de cuatro partidos (de los cuales ya cumplió uno) para poder estar en la recta final de las Eliminatorias, cuando restan los compromisos ante Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador."Necesitamos que se le baje la sanción y para eso contratamos a los mejores profesionales", indicó el Chiqui Tapia en su breve contacto con los medios de prensa que lo aguardaban en la estación aérea.Respecto de una posible reunión con Sampaoli, el actual DT del Sevilla y candidato excluyente a suceder a Edgardo Bauza al frente del seleccionado, el directivo negó que fueran a reunirse."Los plazos serán los normales, no vine a hablar con Sampaoli y no estamos apurados para tener un nuevo DT", indicó -por último-Tapia.