¡Te volvés loco! Kempes al ritmo del "tamo activo" de Sarmiento

Brian Sarmiento, jugador de Banfield, ha cobrado gran protagonismo en las últimas semanas. Primero tuvo un cruce con Centurión, luego bailó con Pampita y tras la derrota del Taladro en el clásico, fue ridiculizado por los futbolistas de Lanús.

Desde el vestuario granate se viralizaron las imágenes de los jugadores bailando el "tamo activo", instalado por el delantero en las redes.

"Les salió bien el baile, se ve que me siguen (...) todo da vuelta, abrazo perros", les respondió Sarmiento quien luego recibió un apoyo inesperado.

"Tamo activo y tamo vivo, vamos todavía, no le aflojes hermano, yo te lo hago tipo cuartetazo, porque de otra manera no lo sé. Vos seguí para adelante Brian, no les perdones, el baile es lo mejor que hay... Alegría", fue el video que subió Mario Alberto Kempes, referente argentino y del fútbol mundial.

Kempes