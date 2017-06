Tevez vs Riquelme: los hinchas se pelean mal en las redes

Los hinchas de Boca pudieron escuchar a su último gran ídolo después de mucho tiempo y una despedida demasiada fría para todo lo que había significado el regreso de Carlos Tevez a su casa, por amor a la camiseta y en la plenitud de su carrera.

Además de asegurar que necesitaba salir del asfixiante mundo Boca y de no poder aseverar si regresará a fin de año, apuntó contra otro de los grandes ídolos, para muchos el número uno. "Riquelme era un ídolo adentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear", expresó Carlitos desde China en una entrevista con el programa Estudio fútbol, pero esas palabras eran sólo el comienzo.

"Riquelme siempre tira para abajo a los jugadores de Boca, no les hace bien. Habla cuando el equipo anda mal o le va bien a River", la siguió Tevez en clara alusión a las críticas constantes de Román al equipo. "Yo hablo las cosas de frente y no me callo. Me banqué que durante un año y medio hable de mí y mis compañeros", completó en la señal TyC Sports demostrando que era una espina que tenía atragantada hace tiempo.

En las redes sociales, los hinchas de Boca explotaron y se expresaron así.

