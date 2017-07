Tiene la vara alta y lo sabe

Godoy Cruz arrancó su pretemporada con gran expectativa y las esperanzas renovadas. Si bien es imposible no pensar en el duelo de vuelta ante Gremio, por los octavos de final de la Copa Libertadores, la llegada de Mauricio Larriera hizo que se respiraran aires nuevos en la Bodega.





El entrenador uruguayo llegó casi sorpresivamente como reemplazo de Lucas Bernardi y los futbolistas del Expreso comenzaron este lunes a interiorizarse con sus ideas de juego.





El DT, a tres días de iniciada la puesta a punto, brindó una nueva conferencia para la prensa local y volvió a recalcar la importancia del "jogo bonito" en su equipo como impronta.





"La propuesta de Godoy Cruz fue realmente seductora, es el principio de un sueño que era trabajar en el fútbol argentino. Los cuerpos técnicos que han pasado dejaron una gran base y marcaron la historia teniendo al equipo en una competencia internacional haciendo algo histórico. Eso también es un desafío", comentó el adiestrador del Tomba.





"Es preferible que la vara esté alta, más con la forma en la que queremos encarar esto. Los resultados no son siempre lo más importante ni lo único" destacó Larriera.





"Primero tenemos que ocuparnos de nuestro equipo, hay que conformar bien el plantel, trabajar como lo venimos haciendo y después ocuparnos de Gremio. Si bien el debut nuestro va a ser a nivel internacional, de visita, en un contexto bastante complicado, después tenemos todo un campeonato por delante. El primer partido es histórico, pero después viene todo lo otro", adelantó.





>>>> "Queremos poner un estilo y una forma de jugar por encima del resultado"





Respecto de su "buen paladar" futbolístico, expresó: "No me gusta cuando dicen "este técnico juega al fútbol": todos los técnicos jugamos al fútbol. Nunca vamos a coincidir cuándo se juega bien y cuando se juega mal. Yo estoy comprometido a buscar un equipo que tenga un estilo, que me identifique e identifique al hincha de Godoy Cruz y a sentirme feliz con lo que vea en la cancha".





¿Y con qué tiene que ver la idea de Larriera? "Con el respeto por la pelota, el faltarle el respeto a todos los equipos en todas las canchas". Un seductor innato.









Edición Laura López