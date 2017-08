Tinelli y ¿un ultimátum?

Luego de la caótica eliminación de la Copa Argentina a manos de Deportivo Morón, el empresario y conductor afirmó que tendrá junto al presidente Matías Lammens un diálogo con el uruguayo y los integrantes del plantel. .







Tinelli opinó que "falta jugadores de peso de mitad de cancha hacia adelante" y expresó que "es muy pobre lo de San Lorenzo", en referencia a los primeros partidos de este semestre. .







El vice negó que algunos de sus tuits hayan hecho referencia a la continuidad del entrenador en la institución: "No acostumbro a una indirecta, tengo una vida más allá de mi vida como dirigente. Siempre publico frases".







"Me parece que la decisión correcta es hablar con el plantel y el entrenador. No sé si Aguirre la tendrá difícil, quiero encontrarlo un técnico entero, que me diga por qué pasó lo que pasó en estos partidos", dijo en una entrevista concedida a Fox Sports.







Además, expresó que su deseo "es ver que los jugadores me demuestren que están con el proyecto del DT" y, si bien destacó la prioridad es la Copa Libertadores , remarcó que el resto de las competencias también son importantes.







"Nosotros le renovamos el contrato a un entrenador por la Libertadores, pero también por el torneo y la Copa Argentina. Nosotros apostamos a todo más allá que la prioridad sea la Copa", sostuvo.







Además, negó tener diferencias con Lammens, al que definió como "un amigo además de un excelente dirigente".









Por último, destacó que le hubiera encantado que Néstor Ortigoza hubiera seguido en la institución pero se mostró de acuerdo "en haberle ofrecido la renovación por un año porque tenía un contrato muy elevado".









El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli , reconoció que este jueves se juntará con el entrenador Diego Aguirre, al cual espera "ver entero".