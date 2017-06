Toda la verdad sobre la intempestiva salida de Agustín Orión

"La relación con Agustín terminó bien, entendí y respeté la decisión que tomó. Ahora tenemos que pensar en apoyar a los jugadores que están. Él había sido amenazado telefónicamente hace un tiempo y se agravó con unos problemas personales que tuvo con su familia. No quería seguir viviendo eso", expresó en declaraciones formuladas a TyC Sports.





Cocca confesó que Orión le comunicó en primera instancia su decisión al presidente Víctor Blanco y luego lo charló con el cuerpo técnico y los jugadores.





"No esperaba que se fuera de manera intempestiva. Estábamos al tanto de algunas amenazas e insultos, pero lamentablemente sabemos que es moneda corriente en nuestro fútbol", dijo.





Cocca despejó los rumores que hacían referencia a que el arquero no lo había saludado a él y a un compañero al afirmar que "se despidió de todos y sin ningún problema".





"No sé qué hubiera pasado si no lo sacaba a Orión. Yo no me comprometo con nadie. Los jugadores saben que hay que hacer méritos para jugar. En un momento le tocó salir a Agustín y en otro volver por la lesión de (Juan) Musso", opinó.





Por último, hizo referencia a la suspensión del partido entre Racing y Mitre de Santiago del Estero, que debía jugarse este fin de semana por Copa Argentina.





"Fue un pedido mío. En el fútbol argentino cada cual trata de hacer lo mejor para uno. La solicitud la hice cuando me enteré que San Lorenzo tampoco quería jugar. Nos va a hacer bien no jugar un fin de semana porque nos libera mentalmente de tanto desgaste", cerró.

