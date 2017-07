Todas las voces del Lobo tras la caída en Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima cayó 1 a 0 ante Mitre en Santiago del Estero, en el partido de ida de la final de la Reválida del torneo Federal A, y definirá la serie como local en el estadio Víctor Legrotaglie.

Nelson Romero marcó de penal, a los 27' del primer tiempo, para el local pero las sensaciones del partido fueron que el Lobo no solo pudo haberlo empatado sino que también ganarlo pero no fue claro a la hora de definir.

Al término del partido los futbolistas mensanas dejaron sus sensaciones:

Patricio Cucchi

"No nos vamos contentos por el resultado ya que perdimos pero dejamos todo y los metimos en un arco a Mitre. Nos quedan 90 minutos para revertir la serie".

"Hay que agregarle algo más porque la jugamos como una final pero no nos alcanzó".

"Hoy sabíamos que teníamos chances de empatarlo pero en nuestra casa vamos a estar más tranquilos".

"Estamos confiados y queremos darle tranquilidad a los hinchas que en casa vamos a internar revertirlo".

César Leguizamón Arce

"Las finales se juegan a todo o nada y ellos se defendieron y nosotros no tuvimos la claridad a la hora de marcar".

"Cuando veo que le apunta a pegarle al arco me tiro con todo, siento que me pega en la boca pero no en la mano el árbitro me dijo que sí y confiamos en su palabra".

"Con el trabajo que realizamos lo vamos a lograr dar vuelta".

Ramiro Vélez

"Fue un partido duro como toda final, es injusto pero ellos van ganando y tenemos que esperar al trabajo de la semana para luego lograr el objetivo".

"Quisimos ganar el partido y nos jugó en contra la ansiedad. La semana que viene vamos a salir más tranquilos".

"Nos jugamos el cuero por los compañeros y este grupo se merece el ascenso".

Ezequiel Viola

"Se encontraron con el penal y sacaron la ventaja, luego no hicieron más nada pero nos vamos tranquilos porque si jugamos así vamos a dar vuelta la serie".

"Con esta actitud y convicción los tenemos que pasar por arriba, nos tuvieron mucho respeto. Hay que ser claros a la hora de definir".

"Con la tranquilidad de hacer las cosas bien tenemos la chance de revertirlo ya que la serie está abierta".