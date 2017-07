Torneo Federal B: se abre la 4ª en Rivadavia y Palmira

Con dos partidos se abre este sábado la cuarta fecha, de 18, de la zona Cuyo B del Federal B, la que juegan los nueve mendocinos y Jorge Newbery de Villa Mercedes.En su estadio, La Libertad será local nuevamente esta vez ante Andes. El Albirrojo y el Croto llegan a este partido tras un buen resultado que los posicionó como escoltas de Huracán de San Rafael, pero en caso de haber un ganador esta tarde, se convertirá en el nuevo líder del grupo.La Libertad ganó como visitante a Luján 1-0 y Andes igualó 1-1 con Rodeo del Medio como visitante, aunque se le escapó sobre el final porque lo ganaba hasta casi tiempo cumplido.El equipo del Macho Abba no tendría variantes y en Andes habría solo cambio: Darío Zúñiga ingresaría por Illanes que no llegaría bien físicamente.Además, el DT probó con Javier Devia por el Banana Anzorena, pero en principio continuaría Anzorena como titular.Con el objetivo de despegarse del fondo de la tabla, Palmira y Luján se enfrentarán en cancha del Jarillero.Palmira viene de caer goleado 4-1 en Alvear por Pacífico. Veliez por Cristian Mortes y Barsotti por José Ortíz serían los cambios que haría el Loro Ortiz ambos en mitad de cancha, aunque el DT no confirmó el equipo.El Granate cayó como local ante La Libertad 1-0 y para esta tarde el Pollo Juan Pablo Videla hará dos variantes: Alesandrello por Matías Rodríguez en el fondo y Medina por Iván Correas en mitad de cancha.La cuarta fecha se completará mañana con los tres partidos restantes.En Villa Mercedes, Jorge Newbery recibirá a Pacífico, dos equipos de mitad de tabla que quieren prenderse.San Martín recibirá en su cancha a Rodeo del Medio, en su segundo partido consecutivo como local. El anterior lo perdió ante el Globo.Huracán de San Rafael, que este sábado puede perder la punta del grupo si es que hay un ganador en Rivadavia, recibirá en su cancha a Montecaseros.: Enzo Villegas, Gustavo Cabrera, Stéfano Ponce, Fernando Abba, Misael Álvarez, Franco Moreno, Damián Cabrera, Nabil Ponti, Sebastián Carrasco, Mauricio Domínguez y Dihue Campos. DTJuan Abba.: Maximiliano Seoane, Cristian Farías, Javier Orozco, Axel Barón, Darío Zúñiga, Elio López, Sebastián Garay, Horacio Anzorena, Pablo Sánchez, Lucas Pardo y Franco Domínguez. DT Miguel GodoyEstadio La LibertadÁrbitro Vicente Pizzolatto (E. Bustos)Hora: 16Leandro Irrera, Lucas Merino, Facundo Brouyot, Iván Costantini, César Cáceres, Álvaro Veliez, Leandro Baigorria, Luis López, Bruno Barsotti, Gonzalo Carmona y Gonzalo Ferro. DT Tomás OrtizMatías Pérez, Damián Lázaro, Alex Alesandrello, Facundo Agüero, Federico Lescano, Facundo Bailo, Nahuel Ibaceta, Rodrigo Medina, Ricardo Rosales, Maximiliano Alaníz y Matías Guardia. DT Juan Pablo VidelaEstadio Atlético PalmiraÁrbitro Martín Guallan (Mendoza)Hora 16La Libertad 16 AndesAtl. Palmira 16 Luján Sport ClubJ. Newbery 16 PacíficoSan Martín 16 Rodeo del MedioHuracán SR 16 Montecaseros