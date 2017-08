Tragedia del Chapecoense: por primera vez, los futbolistas dieron detalles del accidente

El 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba al plantel del Chapecoense rumbo a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana se precipitó antes de tiempo y acabó con la vida de 71 personas.

En una entrevista a ESPN Hélio Neto, Jackson Follmann y Alan Ruschel, los tres futbolistas que sobrevivieron al accidente aéreo, contaron con detalles cómo vivieron aquella tragedia que marcó para siempre sus vidas

Por su parte, Neto recordó cómo fue el momento en el que lo encontraron, luego de que la Cruz Roja ya se había retirado y quedaban algunos agentes en el lugar: "Cuando hubo un poco de silencio hice un gemido de dolor" y continuó: "Tuvo que mover los destrozos que había sobre el piso y cuando movieron todo me encontraron".

Sin embargo, aquel momento no fue el peor: "Lo más difícil de entender es que perdimos muchos amigos, padres hijos, maridos", aseguró Follmann.





Por su parte, Alan Ruschel, quien actualmente forma parte del plantel del Chapecoense, contó que su mente eliminó los recuerdos de aquel día: "Cada tanto intento recordar el momento pero no puedo, no me puedo acordar, ni siquiera para contarle a mi padre lo que sucedió".





El 28 de noviembre se cumple un año del accidente que acabó con la vida de 71 personas y por el cual aún no hay ningún responsable.