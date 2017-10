Tras la goleada, al Mellizo le preguntaron por el Superclásico ante River

El entrenador Guillermo Barros Schelotto sostuvo este domingo que "ningún equipo se va a comparar con el Boca de Bianchi, ni este ni otro", en referencia al acople de los jugadores ante la ausencia por lesiones de individualidades, como en su momento el colombiano Sebastián Pérez y ahora la de Fernando Gago.Barros Schelotto dijo en rueda de prensa en La Bombonera que la ausencia de Gago "se sintió porque hubo que cambiar la forma de jugar".En cuanto a la goleada esta tarde de Boca ante Belgrano 4 a 0, el entrenador analizó que el equipo "fue de menor a mayor" y agregó que en la primera mitad "sin jugar bien tuvo contundencia ofensiva y en el segundo tiempo con el tercer gol el partido se terminó".Tras mostrarse "contento por ganar con tanta contundencia", Barros Schelotto insistió que "los primeros 45 minutos no fueron los ideales pero el equipo convirtió cuando llegó" al área rival.Sobre el superclásico del próximo domingo ante River en el Monumental, el técnico "xeneize" señaló que "no cambiará el resultado que obtenga (su clásico rival) ante Lanús el martes" próximo por la llave semifinal de la Copa Libertadores "porque van a tener las mismas necesidades y ganas de enfrentar a Boca".En tanto el delantero Darío Benedetto admitió que "a veces no se juega bien pero el equipo aprovecha las situaciones que tiene y es muy contundente" aunque aseguró que Boca "está teniendo buenos partidos".Sobre el desarrollo del encuentro Benedetto consideró que "se hizo un buen partido, el rival complicó al principio", y refirió que "es un alivio ganar los partidos".En cuanto a la obligación de jugar sin Gago ya hace un par de fechas el delantero del seleccionado argentino aseguró que "se hace sentir"pero indicó que "los reemplazantes han demostrado que e técnico puede contar con ellos".En cuanto al superclásico del domingo próximo ante River en el Monumental analizó: "Tenemos que tratar de seguir por este camino".Por último, sobre su nivel de selección -hoy fue observado en cancha por el entrenador Jorge Sampaoli- el atacante expresó que "los goles van a la alcancía de Boca, que es lo que más importa", aunque resaltó: "Jugar en la selección lo mejor que me pasó en lo futbolístico y espero tener otra oportunidad".