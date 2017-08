Tras ser limpiado, el cuñado de Icardi explicó que pasó

Luifa Galesio tenía la ilusión de volver al fútbol de manera oficial en el club Arsenal de Sarandí y hasta participó de varios partidos amistosos.

Finalmente los directivos del club le comunicaron que no lo tendrán en cuenta para el plantel. En diálogo con PrimiciasYa.com, el ex "Gran Hermano" explicó qué pasó.

"Estaba todo para firmar lo que habían dicho los dirigentes y el DT, que sólo restaba acordar lo económico, que ese no era el problema. Cuando fui a firmar me dijeron que me iban a ver una semana más y el miércoles me confirmaron que no porque no querían tapar a Palermo y a otro chico más", explicó el cordobés.

"Lo bueno es que con este mes de pretemporada estoy físicamente y futbolísticamente bien", cerró el novio de Ivana Icardi.

