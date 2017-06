Tremendo ida y vuelta en Twitter: Chilavert destrozó a Ruggeri

El 6 de agosto de 1996, cuando Chila atajaba para Vélez y el Cabezón defendía en San Lorenzo, se cruzaron en el José Amalfitani en una jugada que entró en la historia.

"No me arrepiento de la patada a Chilavert. Fue la única vez que me tiré a lesionar a alguien. Lo hice porque me escupió la cara", dijo alguna vez Ruggeri en una entrevista con La Nación.

El paraguayo tampoco se olvida ni perdona: "Chila, ¿lo llegaste a perdonar a Ruggeri por eso?", consultó un hincha en Twitter ante un comentario ingenioso del arquero en una publicación del video de la antológica plancha.

"No. Desde que salió Ruggeri de Vélez ganamos todos los títulos que había en juego. Saludos", respondió con ironía Chilavert sin dejar nada al azar. Tremendo.



Embed Acordate que Dios es amigo mío. Saludos — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 6 de junio de 2017

