Un 7 a 0, un final para el infarto y un triplete de Lewandowski

Alemania ganó a San Marino 7-0 con un triplete de Sandro Wagner, este sábado en la clasificación europea para el Mundial de Rusia 2018 , en una jornada en la que Inglaterra salvó un empate 2-2 ante Escocia con un gol en el descuento de Harry Kane.La vigente campeona del mundo, con una formación llena de jóvenes por descanso del esqueleto del equipo durante la Copa de las Confederaciones -que comienza dentro de una semana en Rusia-, pasó por encima de San Marino, un equipo amateur.En Nuremberg los alemanes tiraron a puerta en 27 ocasiones, mientras que San Marino no logró disparar. Además del triplete de Wagner (16, 29 y 85) marcaron Amin Younes (38), Shkodran Mustafi (47) y Julian Brandt (72).Con este triunfo Alemania continúa liderando en solitario el grupo C, con cinco puntos de ventaja sobre Irlanda del Norte, que este sábado ganó 1-0 en Azerbaiyán con un gol en el tiempo de descuento.Los irlandeses, que no juegan el Mundial desde 1986, tienen cuatro puntos de ventaja sobre República Checa, que empató 1-1 ante Noruega.Inglaterra, la otra gran potencia que jugó este sábado, salvó un empate en Glasgow, en un partido con tres goles en los últimos ocho minutos, un resultado que permite a los Pross seguir liderando con autoridad el grupo F.En un final de infarto, el delantero del Celtic Leigh Griffiths dio la vuelta al primer gol inglés, con dos tantos de libre directo (87 y 90), aunque Harry Kane (90+3) enterró las ilusiones de los escoceses en el tiempo extra. Había abierto el marcador el medio del Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain (70)."El final fue significativo para mí porque el carácter del equipo se hizo patente en esos momentos", señaló el seleccionador inglés Gareth Southgate, cuyo equipo se enfrentará el martes a Francia en un amistoso en París.En Glasgow el gol final del delantero del Tottenham evitó que Escocia se vengase de la derrota sufrida en noviembre en la ida (3-0), quedándose a segundos de lograr su primer triunfo sobre su rival histórico desde 1999."A mis 60 años, habría sido el mejor resultado de mi carrera", consideró el técnico de Escocia Gordon Strachan.Los Pross, que no conocen la derrota y que solo han cedido dos empates, lideran su grupo con 14 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, Eslovaquia, que ganó 2-1 a Lituania.Escocia, por su parte, se queda en cuarto puesto con 8 puntos, y mantiene opciones de clasificarse al Mundial ruso y poner así fin a una racha sin acceder al torneo desde 1998.En el otro partido del grupo Eslovenia, tercera con 11 puntos, venció 2-0 a Malta, colista.En el grupo E Polonia dio un paso importante para viajar a Rusia dentro de un año gracias a un triplete de su estrella Robert Lewandowski ante Rumanía (3-1). El delantero del Bayern Múnich ha marcado al menos un gol en los últimos once partidos de eliminatorias.Lidera la tabla de goles de la clasificación europea con 11 goles, los mismos que el portugués Cristiano Ronaldo A 6 puntos de Polonia aparecen Dinamarca, que ganó 3-1 en Kazajistán, y Montenegro, que goleó 4-1 a Armenia con un triplete de su referente Stefan Jovetic.AFP-NA