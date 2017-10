Un informe de la BBC que sitúa a Chile como la selección "más odiada"

Lo cierto es que, lejos de ser una efímera tendencia, el malestar generalizado hacia esta generación de jugadores chilenos se convirtió en un caso de estudio para la rama de la BBC,BBC Mundo, misma que se animó a investigar el por qué Chile es "la selección más odiada del continente" en su último informe.

Dejando por fuera de la discusión cualquier disputa histórica y política del país transandino con alguno de sus vecinos, el análisis se centra en la actitud, posiblemente mal expresada y mal interpretada de varios de sus jugadores, hacia sus colegas e hinchas rivales.

Citando como ejemplo la agresión de Gonzalo Jara a Edinson Cavani o la cargada en el vestuario peruano a sus rivales, uno de los hechos determinantes en la discusión tuvo que ver con el pedido de puntos ante el TAS que en su momento perjudicó a Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia.

Paradójicamente, dicha solicitud terminó por perjudicar a la misma selección chilena en el desenlace, pero a la vez no fue el único motivo de disputas. Tal y como aseguró Juan Cristóbal Guarello, periodista chileno: "No respetamos las diferentes culturas. No respetamos a las personas en sus propios países. En Sudáfrica se me cayó la cara de vergüenza de cómo los chilenos trataban a los locales. El racismo, el clasismo. Y eso también se trasladó a los jugadores".

Es sabido que a partir de las dos finales ganadas de Copa América, La Roja expuso una actitud soberbia en especial frente a Argentina, rival al que le ganó ambas definiciones.

Lejos de quedar ahí, varios incidentes con las delegaciones de Venezuela, Brasil y Paraguay a lo largo de las Eliminatorias, crearon tal y como explica el informe un sentimiento de rechazo hacia este grupo de jugadores que por el momento tendrá que esperar a Qatar para soñar con una Copa del Mundo.