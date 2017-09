Un insólito accidente entre Vettel, Raikkonen y Verstappen

Las dos Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen protagonizaron un insólito choque en la largada del Gran Premio de Singapur, por la 14° fecha de la Fórmula 1. Gracias a este toque, la escudería de Maranello le otorgó en bandeja el triunfo a su máximo rival por el torneo, Lewis Hamilton, que partía quinto, y se encontró de repente al frente de la prueba.

"No sé, tuve una buena largada. Me fui un poco a la izquierda intentando cerrar un poco a Max y lo siguiente que vi fue un golpe en el costado y el monoplaza de Kimi también fuera. No sé qué pasó", expresó Sebastian Vettel tras el accidente.

Max Verstappen responsabilizó a Vettel por cambiar su trayectoria hacia la izquierda dejando sin lugar a su Red Bull y al Ferrari de Raikkonen. "La culpa es principalmente de Sebastian. Empezó a cerrarme y tal vez no vio a Kimi en la izquierda. Eso no es una excusa; si estás luchando por el Mundial, no debes tomar esos riesgos al cerrar tanto a otro piloto. No fue muy inteligente. Puedes ver lo que pasó: Lewis lidera y nosotros estamos fuera", comentó el holandés.

Por otra parte, Kimi Raikkonen expresó: "Hice una buena largada y ya había pasado a Max cuando noté su auto en mi parte trasera. Me golpearon en la primera curva y no hubo nada que hacer. Perdí la rueda y luego perdí el control del monoplaza", dijo Kimi. "Es lo que nunca quieres que ocurra".





