Un mendocino en la cima del mundo

El seleccionado argentino masculino juvenil de vóleibol se adjudicó este viernes el título de campeón del mundo por primera vez en la historia de este deporte, luego de superar a Rusia por 4 a 2 en la final del Mundial sub 23 que se desarrolló en El Cairo, Egipto. En el equipo titular estuvo el mendocino –de General Alvear– Agustín Loser, de destacada actuación a lo largo de esta competencia.





Argentina se colgó la medalla de oro en su cuarta final en mundiales de base, en la que se impuso sobre los rusos con parciales de 15-10, 15-11, 16-14, 14-16, 13-15 y 15-9, en una hora y 30 minutos de juego. El capitán del seleccionado juvenil, el central pampeano Gastón Fernández, fue el máximo anotador del encuentro con 20 puntos.





El equipo conducido por el neuquino Camilo Soto quedará en el recuerdo como el primer seleccionado albiceleste de vóleibol que se consagra campeón del mundo. En los mundiales sub 23 anteriores, Argentina había quedado siempre entre los ocho mejores. Argentina estuvo en las definiciones del Mundial sub 21 en Brasil 2011, (2-3 contra Rusia); Mundial sub 21 de México 2015 (2-3 con Rusia) y Mundial sub 19 de Chaco y Corrientes, cuando el seleccionado de Luis Testa no pudo contra Polonia y perdió la final en tie break 3 a 2.





Los argentinos tuvieron su gran desquite contra Rusia, el único seleccionado que les había ganado (4-3) en la zona del Mundial en Egipto, con 12 participantes de élite.





Los dirigidos por Soto, algunos con poco rodaje en la selección mayor de Julio Velasco (como el opuesto Germán Johansen y el punta Jan Martínez), y la mayoría sin roce internacional fuera de sus categorías, jugaron un partidazo contra los rusos.





El seleccionado formó con Matías Sánchez (1 punto), Germán Johansen (16), Gastón Fernández (20), Agustín Loser (10), Brian Melgarejo (12) y Jan Martínez (2). El líbero fue Santiago Danani. Después entraron Ignacio Luengas (1), Gaspar Bitar y Liam Arreche. Completaron el plantel Andrés Arduino y Edgar Vieira.





Cuba se quedó con el bronce tras derrotar a Brasil por 4-1.