Un Ruggeri en Huracán

Como había anticipado Rafael Giardini en Ovación online, Stephan Ruggeri se convirtió en refuerzo de Huracán Las Heras.

El presidente de la institución había afirmado que "es muy factible que venga" y a última hora del martes se confirmó el acuerdo.

El defensor de 20 años es hijo de Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 y ex jugador de San Lorenzo, Boca y River, entre otros.

Igual que su padre, juega de marcador central. Viene de Crucero del Norte –equipo que militaba en la Primera B Nacional-, donde jugó sólo 4 partidos.

Cristián Jofré ya se sumó al plantel; también llegó Stephan Ruggeri que viene de Crucero del Norte.

"Estoy muy contento con la posibilidad de llegar a Huracán. El Bichi (Fuertes) habló con mi papá y le dijo que si yo tenía ganas, me iba a tener en cuenta. Me dijeron que el club es muy popular en Mendoza y eso me motiva mucho", comenzó diciendo la nueva incorporación.

Está claro que Ruggeri deberá pelear un lugar en un plantel lasherino que se ha armado muy bien y en el que todos se tendrán que ganar un lugar.

Indudablemente que la referencia y las opiniones de su papá pesan a la hora de definir su futuro. Así también lo manifestó: "Mi papá es un referente para mí, lo respeto y admiro. De todas maneras, tomo mis propias decisiones".

La nueva cara del Globo también se refirió al arribo de Tito Ramírez, una incorporación de peso y categoría, al aseverar: "Cuando me enteré de que iba Tito Ramírez me puse muy contento porque es un gran jugador, muy importante y seguramente le aportará toda su experiencia".

Ruggeri viene de jugar en la Primera B Nacional y poco conoce de la categoría, pero dijo: "Hoy el fútbol está muy parejo. Nadie pasa por encima a nadie". En cuanto a su estado físico agregó: "Estoy diez puntos físicamente, ahora preparándome para la pretemporada".

Producción: Pablo González y Analía Doña.