Una brillante actuación en el Nacional de Tiro

El tiro deportivo sanrafaelino nuevamente hizo historia en un campeonato nacional juvenil. Uno de los más destacados fue Iván Haddad, que consiguió seis medallas y una copa.

La 40° edición de la competencia más importante y con mayor tradición en el calendario nacional, se desarrolló en el Tiro Federal de la provincia de Córdoba.

En ese marco, Haddad tuvo una notable performance al conseguir el segundo puesto en carabina neumática, carabina tendido y carabina tres posiciones.

En neumática Iván acumuló 591 puntos (sobre 600) una marca que le permitirá pelear a nivel mundial.

Además, en la competición por equipos logró junto a Renzo Gentile el título nacional en las tres modalidades.

Estas actuaciones, sumado a los puntajes obtenidos, le permitieron a Haddad adjudicarse la Copa Challenger "Héroes de Malvinas".

Trofeo al que pocos pueden acceder, ya que se convirtió en el segundo sanrafaelino en obtenerlo, luego de Lucía Brissio, que la ganó hace tres años.

"En ningún momento me sentí nervioso. Sobre el final de las pruebas me di cuenta que estaba haciendo buen puntaje y quería mantener eso, ahí comenzó la presión pero pude mantener el nivel", comentó Iván.

Objetivos

En la previa del certamen argentino, el sanrafaelino tuvo en claro sus metas. "Un Nacional juvenil es el evento más importante, por eso uno siempre trata de hacer lo mejor. Mi meta era tratar de repetir los buenos entrenamientos previos. Pero nunca me propuse un objetivo en cuanto al puntaje porque eso puede generar nervios y una presión que termina jugando en contra".

Como es habitual en este tipo de eventos, el día previo a las competencias se realizan las tandas de entrenamientos. Al respecto el tirador explicó: "Probar la pedana es muy importante ya que la diferencia de altura del blanco en algunos clubes es muy grande. Y a la hora de la competencia sino hiciste tiros de prueba seguramente se pueden presentar problemas".

Detalles claves

Con 17 años, Iván practica tiro desde los 11. Esa experiencia en eventos importantes juega un papel fundamental.

"Cuando uno recién empieza, en las primeras competencias no tiene en cuenta nada, va tira y nada más", pero "me he dado cuenta que en los últimos años he aprendido a controlar muy bien los nervios y eso en momentos decisivos ayuda mucho. Hace mucho que vengo trabajando en eso".

En cuanto a la concentración, otro tema clave en el tiro deportivo, Haddad puntualizó: "Por suerte no me cuesta la concentración. El proceso comienza apenas uno está entrando en calor y continúa mientras se está vistiendo. Luego es el turno de hacer posición en la línea de tiro, ese es el momento donde se alcanza el máximo punto de concentración".

Tras unos merecidos días de descanso, el sanrafaelino realizará una mini pretemporada pensando en futuras competencias de nivel nacional y con el sueño olímpico que sigue latente.

El gran sueño olímpico

El tirador sanrafaelino forma parte del proyecto que busca formar atletas para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en Buenos Aires el año próximo. "En todas las competencias a las que vamos trato de hacer lo mejor porque siempre hay alguien mirando y que se está fijando en los puntajes", aclaró. Actualmente Haddad está tercero en la clasificación rumbo a la cita olímpica. "Si mantengo el nivel y hago las cosas bien puedo llegar a subir, pero si me presiono con ese tema quizás eso me juegue en contra".