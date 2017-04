Una de cal y una de arena para los hermanos Antolín

El arranque de la actividad oficial para el Turismo Pista en Buenos Aires fue con suerte dispar para el Antolín Competición, con Gonzalo nuevamente destacado en la clasificación con el Chevrolet Classic y con Matías sin poder clasificar por la rotura del embrague del Renault Clio.

Desde los entrenamientos Gonzalo se mostró competitivo y conociendo los secretos del trazado N°8 del escenario porteño, dando un salto importante a la hora de marcar el tiempo clasificatoria para ubicarse 4° a 0,433 de la pole provisional de Christian Bodrato Mionetto.

Matías, en cambio, trabajaba en la puesta a punto ideal del Clio pero la rotura lo dejó sin chances, esperando para buscar su mejor vuelta mañana.

"Estamos más que contentos, tenemos un gran auto y estamos de visitantes en un circuito que conocen a la perfección la mayoría de los pilotos de la categoría. Tenemos que mejorar el tránsito de dos sectores claves como son la curva de la confitería y Ascari, pero estamos bien y muy contentos con lo hecho y por el trabajo de todos los nos acompañan cada fin de semana" señaló Gonzalo.

Matías por su parte añadió: "No fue bueno el viernes desde lo personal pero muy bueno para el equipo, con Gonzalo peleando adelante y poca diferencia de la punta. La rotura de un elemento del embrague nos complicó en el segundo entrenamiento y no pudimos mejorar ni sacar conclusiones de los cambios que hicimos, por eso tampoco pudimos clasificar porque no llegamos a tiempo. Nos queda la posibilidad de mañana y apuntaremos a eso para estar lo mas adelante posible en la serie y remontar un fin de semana que viene complicado pero que confiamos en que podemos revertirlo" explicó.

Mañana desde las 9:55 hs se pondrá en marcha la segunda y definitiva tanda de clasificación, cerrando la actividad sabatina con la disputa de las series a partir de las 13:10.





Fuente: Prensa Antolín Competición