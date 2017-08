Una confesión que nos duele a todos

Delpo, actualmente en el puesto 28 del ranking ATP, puntualizó en que la obtención del torneo en la edición pasada marcó un quiebre. "Ese título me dio la posibilidad de poder dormir tranquilo, luego de haber jugado tres finales y de haber ganado la tercera como visitantes, y todas las cosas buenas que hicimos", cerró el tenista.

Además de Del Potro, Leonardo Mayer también avisó que es difícil que vuelva a jugar para Argentina en este certamen. "Puede ser un no definitivo para todo mi carrera. Se cumplió un ciclo. No digo que no no, pero es difícil que vuelva a jugar. El desgaste es muy grande y yo lo vivo muy fuerte", explicó. Por su parte, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq son otros de los que podrían ser baja para Daniel Orsanic de cara a la serie ante Kazakhstan.