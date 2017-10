Una innovadora idea para sumar más socios

La principal preocupación de los clubes de Mendoza es la falta de socios. En los días de partido no coincide la cantidad de gente que asiste a la cancha con el número de socios que tiene cada institución.

Independiente Rivadavia no es la excepción. La Lepra tiene un promedio de 8 mil personas por partido cuando juega en el Bautista Gargantini y está muy lejos a la cantidad de socios que tiene el club.

lepra-ingreso.jpg

Es algo que hace tiempo preocupa y mucho a los dirigentes azules, por ello tienen en mente una renovadora idea para que el hincha se haga socio y no se genere una deuda cuando no paga la cuota mes a mes.

"La idea es que el hincha pueda cargarse los partidos, algo así como la Red Bus", dijo Fernando Colucci, presidente de Independiente Rivadavia.

La Red Bus es la tarjeta que se utiliza para pagar el servicio público de pasajeros.

En dialogo con Ovación online, el mandamás azul explicó: "Quizás, aquel hincha que no tiene la posibilidad de pagar la cuota del siguiente mes y no se quiere endeudar tendría la solución".

Y agregó: "Muchos no se quieren hacer socio porque no se quieren endeudar ya que no saben si el próximo mes pueden pagar la cuota, por eso la idea es que ese hincha se haga socio y cargue los partidos a precio de socio".

"Hasta inclusive tendría la posibilidad de pagarle a un amigo y se le descuenta de los partidos que cargó. Si se quedó sin partidos y no tiene más plata no se le genera deuda; y al mes siguiente vuelve a cargar", comentó Pato Colucci.

lepra-ingreso1.jpg

"Lo queremos implementar pero hay toda una cuestión de sistemas. Lleva un tiempo la creación de ese sistema, no sabemos si será con el mismo carnet o se utilizará una nueva tarjeta. A nosotros nos da una mano enorme Mariano Ardito, a él le deje encargado ese tema", dijo el presidente leproso.

Para cerrar el proyecto puntualizó: "Capaz que no lo podamos hacer antes de diciembre pero apuntamos para el inicio de la segunda ronda".

De cómo nació la idea contó que nació de una charla "con mi viejo y mi hermano" y por distintos motivos no se presentó antes. "Ahora que soy el presidente la voy a llevar adelante", agregó.

Por último dejó una frase para todos los leprosos: "Hincha se nace y socio se hace".

Producción periodística Marcos Barrera/Ovación online.