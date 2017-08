¡Una locura! Barrabravas amenazaron con armas a los dirigentes

Embed ASAMBLEA SUSPENDIDA

Pasó para el miércoles 16 de agosto

Un grupo de barrabravas del club San Telmo, que milita en la Primera B Metropolitana, ingres√≥ con armas a la sede del club y amenaz√≥ a miembros de la comisi√≥n directiva para que vuelvan a incluir en la conducci√≥n a un dirigente que hab√≠a sido excluido.El incidente fue admitido por el presidente del club "candombero", Fernando Leiro, quien tambi√©n sostuvo que se abstuvo de realizar la denuncia policial por temor a "represalias" y se√Īal√≥ que estar√≠a dispuesto a "dar un paso al costado".El incidente se produjo en la noche del mi√©rcoles en la sede de San Telmo, situada en Per√ļ 1.360, del barrio porte√Īo hom√≥nimo, donde irrumpieron una veintena de miembros de la barra brava del club, algunos de ellos provistos de armas de fuego, en el momento en el que se celebraba una reuni√≥n de la comisi√≥n directiva. Los reci√©n llegados exigieron la reincorporaci√≥n de Fabi√°n Lovato, quien se hab√≠a desempe√Īado como vicepresidente del club hasta que fue excluido, mientras amenazaban con armas a Leiro y al dirigente Carlos R√≠os."Entraron directamente a amenazarme a m√≠ y a Carlos R√≠os especialmente, y a insultar, a decir que quer√≠an que estuviese un dirigente al que se hab√≠a excluido de la lista por razones de operaci√≥n", sostuvo el presidente del club en declaraciones a Radio La Red, mientras se√Īal√≥ que no realizar√° la denuncia porque puede haber represalia y los violentos saben sus domicilios.Seg√ļn cont√≥, los "invitaron" a retirarse de la asamblea "a punta de pistola", por lo que se subi√≥ a su auto y se fue del lugar. "Estoy muy shockeado por lo que pas√≥. Esto es una locura lo mire por donde lo mire. No lo puedo creer. Lo m√°s probable es que en los pr√≥ximos d√≠as de un paso al costado y que ellos se arreglen como puedan", continu√≥.Al describir las razones por las que se decidi√≥ la exclusi√≥n de de Lovato de la conducci√≥n del club sostuvo que "se trata de una persona que no es querida en San Telmo porque hace un a√Īo que no concurre al club y s√≥lo est√° preocupado por lo que sucede en AFA ".