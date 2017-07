Una modelo disparó una fuerte acusación contra Mascherano

La panelista describió: "Ayer fui a comer a un restaurante llamado Nexxt en Miami, un lugar que queda en la Lincoln que es súper accesible y da a la calle. Estaba con diez amigas y cuando lo vimos llegar con su mujer y sus hijas, le pedimos de sacarnos una foto antes de que se sentara a comer, para no molestarlo ni interrumpirlo durante la cena".





Según relata Clarita: "Me acerqué, lo saludé y le dije «hola Javier», ¡no sabés con la cara que me miró! Y antes de que terminara de decirle que queríamos una foto con él, mientras me miraba con cara de odio, me interrumpió y me dijo con muy mal tono «Nooo, nena no. ¿No ves que estoy con mi familia?, salí de acá». Me quedé dura porque me habló de muy mala manera".





Justamente por ese motivo, es que decidió hacer pública la situación, publicando lo ocurrido en su cuenta de Twitter. "Fuimos con la mejor y súper respetuosas. Si él nos hubiese dicho algo tipo «chicas, vengan después de que termine de cenar que no tengo problemas» o algo así, todo bien. Pero él fue un asqueroso con nosotras. Nos quedamos todas mirándolo como diciendo, el personaje que te comiste flaco, ¿Dónde quedó la humildad del barrio?, somos todas argentinas y te lo pedimos bien. Fue tan maleducado que quise contarlo en Twitter".