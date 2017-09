augusto.jpg

Le brillaron los ojos de felicidad y emoción a Augusto Rodríguez Campi, en una tarde que jamás olvidará, porque se le cumplió el sueño de conocer a los jugadores de Godoy Cruz , quienes le hicieron pasar un momento de mucha emoción y lo hicieron inmensamente feliz, el jueves en el Malvinas Argentinas.Augusto, de 27 años, tiene una discapacidad motriz y es muy fanático del Tomba , no se pierde ningún partido del equipo.Vive en San Rafael con sus padres, quienes se trasladaron 250 kilómetros para llegar a la Ciudad de Mendoza y conocer a los jugadores tombinos. Augusto se llevó como regalo una camiseta que le dio Fabrizio Angileri, en un gran gesto de solidaridad.Augusto conoce a Agustín Verdugo, que también es de ese departamento sureño, y a quien iba a ver cuando el volante tombino jugaba en Deportivo Argentino.Junto con sus padres, Raúl y Cristina, los tres tuvieron un día bien movidito ayer, pero feliz. En la mañana fueron a conocer el estadio Feliciano Gambarte, después el predio de Coquimbito, donde habitualmente entrena el plantel, y finalmente al Malvinas Argentinas, lugar en el que ayer practicó el Tomba. Augusto miró el entrenamiento junto con sus padres .Cuando terminó, se sacaron fotos con la mayoría de los jugadores y estuvieron hablando un largo rato con Verdugo, con quien tienen una gran amistad.Augusto les pedía a sus padres una foto con los uruguayos Leonardo Burián y el Morro García, algo que finalmente pudo hacer.Uno de sus ídolos es Guillermo Pol Fernández, y cuando el volante salió del vestuario le dio mucha emoción al verlo. El ex Boca Juniors posó junto a él.Este chico no podía ocultar su emoción por la tarde que había vivido, por poder estar con sus ídolos, a los que siempre veía por televisión y que ahora tenía al lado suyo.Raúl le contó a: "Augusto es fanático de Godoy Cruz. Yo veo de la forma que sufre por el club, el fútbol es su pasión y está siempre frente al televisor. Es hincha de Godoy Cruz y de la Roma de Italia"."El lunes, cuando estaba mirando el partido con Newell's, yo estaba afuera y sentí como gritó el gol del Morro García. Ahí le dije que tenemos que hacer una escapada a Mendoza para que conociera a los jugadores de Godoy Cruz", agregó.Raúl y Cristina le hicieron cumplir el sueño a su hijo, que se fue muy feliz a San Rafael tras haber conocido a sus ídolos., el papá, la mamá