Uruguay necesita un triunfo para asegurar su clasificación

Uruguay, escolta del ya clasificado Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, visitará hoy al eliminado Venezuela por la 17ª y anteúltima fecha, con la premisa de obtener una victoria que le permita asegurarse un lugar en la Copa del Mundo de Rusia 2018.





El encuentro entre venezolanos y uruguayos se jugará a partir de las 18 en el estadio Polideportivo Pueblo Nuevo, de la ciudad de San Cristóbal, será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco y televisado por la señal de cable TyC Sports.





Uruguay tiene 27 puntos, 10 menos que el líder Brasil, y un triunfo ante los venezolanos le asegurará su primer pasaje a una cita mundialista de forma directa desde que en Sudamérica se juega bajo el sistema de todos contra todos a dos rondas, que se implementó a partir de 1995, ya que tres veces fue a través de un Repechaje (Japón y Corea 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y no participó en los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006.





Esa ilusión es la que acompaña a todo Uruguay, dirigido por un símbolo como Oscar Tabárez, y por eso contará en San Cristóbal con todo su poderío, ya que el único de los habituales titulares que no jugará por un golpe en el hombro será el lateral izquierdo Martín Cáceres, pero no se trata de un futbolista desequilibrante, y su lugar será ocupado por Gastón Silva, de Independiente de Avellaneda.





Es decir que los charrúas tendrán a sus goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani, a Cristian Cebolla Rodríguez, quien cumplirá 100 partido con la Celeste, al combativo Nahitan Nández, de Boca , y los tres pilares defensivos, la columna que conforman el arquero Fernando Muslera y los zagueros Diego Godín y José María Giménez.





Enfrente estará la Vinotinto, ubicada en el fondo de la tabla con apenas 8 puntos de 48 posibles, lógicamente desde hace un par de fechas sin ninguna opción para estar en Rusia 2018, aunque no por eso será un mero partenaire de los uruguayos.





El mencionado Rondón, más el capitán Tomás Rincón y el promisorio arquero Wuilker Faríñez son los principales jugadores sobre los que descansa el funcionamiento de Venezuela, que pese a que no tiene nada en juego, intentará causarle problemas a Uruguay de la misma manera que lo hizo en Buenos Aires ante la Argentina el mes pasado, cuando se llevó un empate 1-1 de la cancha de River que dejó a los albicelestes complicados en el camino a Rusia.





Probables formaciones



Venezuela: Wuilker Fariñez; Víctor García, Jhon Chancellor, José Manuel Velázquez y Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Junior Moreno, Sergio Córdova y Jhon Murillo, Salomón Rondón y Josef Martínez. DT: Rafael Dudamel.



Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín y Gastón Silva; Nahitan Nández, Federico Valverde, Matías Vecino y Cristian "Cebolla" Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.



Árbitro: Anderson Daronco, de Brasil.

Cancha: Polideportivo Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela.

Hora de inicio: 18.

TV: TyC Sports