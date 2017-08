Usain Bolt explicó por qué perdió la final

El velocista jamaiquino Usain Bolt explicó por qué se quedó sin la medalla de oro en la final de de los 100 metros llanos del Mundial de Atletismo de Londres.

"La salida me mató. Normalmente mejoro con el pasar de las rondas, pero eso no llegó. Y el hecho de no tenerla (una buena salida), explica por qué perdí", aseguró el atleta, que no pudo sumar su 12º oro en pruebas mundiales.

Embed

"Fue hermoso, sabía que el público me apoyaría", expresó Bolt, que obtuvo el bronce detrás de los estadounidenses Justin Gatlin (oro) y Christian Coleman (plata).

En su competencia de despedida, el jamaiquino fue menos veloz que nunca, demoró muchísimo en alcanzar su máxima velocidad y, cuando quiso darse cuenta, Gatlin y el también estadounidense Christian Coleman ya habían alcanzado la meta con una ventaja mínima.