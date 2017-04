Valentino y su carrera 350

Javier Elgueta

Amado, idolatrado y venerado por cientos de fanáticos que año a año le demuestran en el circuito de Termas de Río Hondo todo su cariño. No es argentino, pero es como si lo fuera. Por algo la única vez que pudo ganar en esta tierra, en 2015, se subió al podio con la camiseta de la Selección, con el 10 y el nombre de Maradona en la espalda. Casi nada, como para terminar de meterse a este público en el bolsillo.

Y este gran premio de Argentina no es uno más para Valentino Rossi, porque este domingo estará disputando su carrera número 350 en el Mundial de motociclismo.

Como hace dos años, Rossi buscará subirse al podio en el pedestal del número uno. No le será fácil, porque largará desde la 7ª posición en un fin de semana dominado por Ducati y Honda (ocupan los cinco primeros lugares). Recién en el sexto y séptimo casillero aparecen las Yamaha de Maverick Viñales y Valentino.

"Al final, acabar séptimo es bastante bueno, pero nada fantástico. Sobre mojado no pude ir lo rápido que iba el año pasado", dijo el italiano, y agregó: "Tenemos que mejorar, a la entrada a curva me falta un poco todavía. Esperemos que mañana (por hoy) la pista esté o toda seca, o toda mojada, pero no algo medio porque es ahí donde no encuentro la moto".

Pero Valentino es Valentino y nunca hay que descartarlo. Es como creer que Barcelona, por perder 4-0 en la ida, estaba eliminado.

"Esta es una pista que me gusta mucho", dijo el piloto más argentino del MotoGP, que buscará ser la sorpresa en Termas.

El argentino Rodrigo, expectante





Gabriel Rodrigo, español nacionalizado argentino, de madre uruguaya y padre argentino, partirá mañana desde las 13ª colocación la competencia de Moto3.

Rodrigo, a bordo de una KTM, había tenido muy buenas actuaciones en los entrenamientos previos, estando siempre entre los cinco primeros, pero el piso húmedo complicó su tránsito en el circuito de Termas. Sin embargo, partirá desde un expectante 13º puesto.

El más rápido en la divisional menor fue el británico John McPhee, con un Honda, escoltado por el italiano Nicolo Bulega (KTM) y el español Jorge Martín.

En Moto2, el portugués Miguel Oliveira (KTM) se quedó con la pole, relegando al italiano Franco Morbidelli (Kalex) que viene de ganar en Qatar, y por el español Alex Márquez (Kalex), hermano de Marc.