Valverde, más que emocionado por trabajar con la Pulga en el Barcelona

El nuevo entrenador del Barcelona, ​​Ernesto Valverde, cree que Lionel Messi puede aportar aún más al equipo y mostró su entusiasmo por tener la oportunidad de trabajar con el argentino, al que calificó como el mejor futbolista que ha visto en una cancha.

Messi terminó como el máximo goleador de las cinco principales ligas de Europa la temporada pasada con 37 tantos en La Liga y tuvo una actuación brillante en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Alavés en la final de la Copa del Rey el sábado pasado.

"Todavía no lo he entrenado. Es una suerte para mí y una experiencia única poder entrenar al mejor futbolista que he visto nunca sobre un terreno de juego", dijo Valverde el jueves en una rueda de prensa.

"Cada vez que parece que ha alcanzado su punto máximo, al día siguiente te sorprende aún más. Espero poder disfrutar de su juego y ayudarle en la medida que pueda a que siga sorprendiéndonos", añadió Valverde, que se unió al Barça después de dos ciclos en el Athletic de Bilbao y pasos por el Espanyol, Olympiakos, Valencia y Villarreal.

El técnico de 53 años dijo que aún no había ideado un plan para sacar lo mejor de Messi, que anotó 54 goles en todas las competiciones la temporada pasada pese a asumir un papel más retrasado en la cancha.

"El es decisivo en cualquier posición que juegue (...) Veremos ahora cómo van las cosas. Hay veces que parte de la banda, otras que viene a recibir. Eso condiciona el resto y tendremos que estudiarlo", explicó Valverde.

El contrato de Messi con el Barça expira el próximo año, aunque Valverde dijo que los dirigentes del club le informaron que confiaban en que el argentino acordará renovar su vínculo con el equipo azulgrana en los próximos meses.

"Las informaciones que me llegan me hacen ser optimista", sostuvo.