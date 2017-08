"Vamos a dar pelea bien arriba"

Omar Alberto Romero

Gastón Giménez es una de las armas más importantes que tiene Godoy Cruz. El formoseño se ilusiona con hacer una buena campaña y espera con muchas ganas el debut del domingo como visitante contra Atlético, justamente su ex equipo.



"Somos un equipo que tiene muchas variantes. Tenemos muchas ganas de que arranque el torneo y vamos a dar pelea", reconoció el volante bodeguero.



–¿Qué tiene este Godoy Cruz para pelear el torneo?

–Hace tiempo que nos conocemos y nos estamos afianzando cada vez más como equipo.



–¿Cómo se van sintiendo con el esquema que propone Larriera?

–El esquema es el mismo, hay algunas variantes distintas, como atacar mucho más y tener mucho desmarque arriba. La base es la misma del torneo pasado y la idea es la misma: la de ser un equipo protagonista de local y de visitante. El objetivo es tratar de pelear bien arriba el torneo. Acá corremos todos y cuando tenemos el balón en nuestro poder, hay que incorporar las variantes que trajo Mauricio Larriera.



–¿Qué siente el jugador cuando el entrenador dice que están muy comprometidos?

–Nosotros venimos de abajo y la peleamos siempre, y todo lo que logramos lo hicimos en base a mucho esfuerzo, no tuvimos otro método para llegar y sentimos orgullo por sus palabras.



–¿Qué le han sumado al plantel las nuevas incorporaciones?

–Han enriquecido el equipo, son futbolistas que tienen mucha jerarquía.



–¿Es algo diferente enfrentar a tu ex equipo?

–Es especial, pero estoy tranquilo y lo tomó como un partido más.