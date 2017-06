Veredicto final: los hinchas del Tomba eligieron héroes y villanos

Más allá de lo que digan los resultados y las estadísticas, es un tema casi indiscutible el de la gran campaña que realizó Godoy Cruz en la primera mitad del año.





Tras el sacudón que significó la salida de Sebastián Méndez y la desconfianza que generó la llegada de Lucas Bernardi al banco del Expreso, las cosas se fueron acomodando y el Tomba alcanzó una clasificación histórica en Copa Libertadores y una actuación digna en el torneo doméstico.





En este último se despidió de su gente con una pálida performance ante Estudiantes, en la que los hinchas presentes aprovecharon para hacer un balance de lo que pasó en los últimos meses.





Sin dudas Rodrigo Rey fue el destacado de la gente, al igual que Santiago García; un poco más atrás quedaron Abecasis, González y Correa, quienes también se metieron de lleno en el corazón del pueblo bodeguero.





Pero Lucas Bernardi, que en los fríos números no deja demasiado al reproche, no corrió con la misma suerte y, seis meses después de su llegada, sigue siendo resistido por la gente del Expreso.





"No me gusta mucho, pero no se le puede decir nada. No me convence"; "En la Libertadores muy bien, en el torneo muy mal"; "No es técnico para Godoy Cruz"; "Siempre pone un equipo distinto", fueron algunas de las apreciaciones que los simpatizantes hicieron respecto de su DT.





Godoy Cruz peleó por ingresar a la Sudamericana casi hasta el final. Se instaló en octavos de la Libertadores sin pedir permiso. Tuvo algunas grandes actuaciones y varios jugadores que captaron la atención de otros importantes equipos. Sin embargo Bernardi sigue sin ganarse la confianza de los tombinos.





¿Habrá reconciliación en la segunda mitad del año?