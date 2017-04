Verón y su vínculo con la Selección

Si bien aclaró que "todavía quedan cosas por hablar", reveló que la reunión que sostuvo el último jueves con el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el mandamás de Racing Víctor Blanco fue para "compartir experiencias".





Verón, asimismo, admitió que "entiende" la postura de Independiente sobre la cesión de Ezequiel Barco y Gastón Togni al Mundial Sub 20, pero insistió en que todos los clubes deben tener como "prioridad a la Selección".





"Yo siempre pensé que la Selección es prioridad y creo que los clubes tienen que hacer el esfuerzo, pensar en la Selección y no en sus clubes", afirmó en declaraciones a TyC Sports.





Y ejemplificó con lo que vivió en Estudiantes: "Obviamente que entiendo la postura porque lo que pasó este tiempo con el atraso del inicio del campeonato perjudica, porque a veces enfocamos desde lo futbolístico. A Estudiantes también le toca porque no tenemos un plantel demasiado largo, tuvimos un presupuesto bastante acotado, y pensando a futuro y en la lucha por la Libertadores, complica".





En ese sentido, sostuvo que "a veces me parece que las reacciones son desmedidas y una conducción tiene que saber canalizar las respuestas espontáneas". "Hay que ir controlando, vamos a tener los calendarios más claros con el tiempo, y eso va a ayudar para que en los procesos formativos que vengan, el cuerpo técnico tenga la chance de trabajar mucho más y por más tiempo con los jugadores", dijo.





Sobre su desembarco en las Juveniles de AFA, se ve reflejado en el trabajo que realizaron tanto José Pekerman como Hugo Tocalli, y aunque no quiso hablar sobre nombres propios, mencionó a Hermes Desio -actual coordinador de juveniles en Estudiantes- como encargado general del área.





Hermes, además, es hermano de Jorge Desio, preparador físico del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli , lo que agrega un indicio más respecto a la llegada del actual entrenador de Sevilla a la Selección argentina.





"Hermes Desio es uno de los nombres para ser coordinador, no son muchos más, me parece que la Selección necesita de calidad y no es un gasto, sino que es una inversión. En el club (Estudiantes) lo entendemos así, le damos mucha prioridad, tenemos un equipo muy amplio de trabajo y creemos que es así. La Selección tiene que tener eso, porque en definitiva tenés un país por ver y recorrer", destacó.





"La idea no lo hace solamente una persona, sino la idea es que participe el fútbol argentino, sobre todo en lo que refiere a la formación de los jugadores. El cambio yo creo que ya llegó hace rato, pero con este movimiento y lo que ha pasado en la AFA en le último tiempo no se ha podido enfocar las cosas claras de lo que se quiere y el camino que se tiene que tomar", opinó.





Todos estos meses complicados que vivió la AFA, "obviamente penaliza", como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aunque aclaró que "no solo a las formativas del fútbol argentino, sino también a la Selección mayor", porque no puede nutrirse de esos jugadores.





Si bien admitió que los hermanos Gabriel y Diego Milito son una obsesión por su conocimiento y lo que pueden aportarle a los chicos en esa etapa tan importante del paso a ser profesionales, evitó referirse a algún cargo por respeto a Claudio Úbeda, el conductor actual.





"No hablamos de nombres para la Sub 20, hay un proceso en marcha y la realidad que hay que analizar el trabajo que se hizo, a nosotros nos gustaría sentarnos a hablar con Ubeda, ver cómo lo llevaron, algo sabemos por los chicos que están en el Sub 20. Decir que hoy va a entrar tal por cual no está bien, porque de hecho podría seguir Úbeda", dijo.





"Diego Milito es necesario para las Selecciones nacioanles. Lo que se pueda sumar para que la Selección siempre tenga ese lugar que se acerque a lo mejor sirve y obviamente Diego es alguien que tiene esa cabeza para estar", opinó.





Y, por último, habló sobre su idea integral de trabajo para las Selecciones juveniles, que incluirán intercambios culturales con otras federaciones, un mejoramiento de las instalaciones en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza, y distintas especializaciones.





"Son cosas que estarán en un segundo paso, necesitamos modernizarnos, tener y completar un centro de excelencia que no solo abarque lo deportivo, dar soporte a países emergentes (China o India) que están ávidos de esto del fútbol, sino también creo que es necesario especializar en lo físico, lo nutricional, lo neurocientífico, lo educativo sobre todo. Esa es una piedra que habían puesto Pekerman y Tocalli, y escuchando a los chicos que vivieron ese proceso, hay que volver a eso, porque la tecnología no nos puede privar de las relaciones, es fundamental volver a cómo era ese momento", concluyó.

