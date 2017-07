Víctor Blanco reconoció que su hija puede ser la próxima presidente de Racing

"No sé si me voy a presentar, todavía no lo pensé. Si me siento con ganas y me acompaña la familia, seguiré. Mi objetivo ahora es armar el equipo", le dijo Víctor Blanco a Clarín en una entrevista en la que se encargó de marcar su postura: "El oficialismo tiene que gobernar y estar en el día a día. Si te enfocás en las elecciones, pierde el club. Si me presento y gano, será maravilloso. Si pierdo, no me cambia la vida. Hice las cosas lo mejor que pude y di todo lo que tenía. Por suerte en lo deportivo las cosas nos fueron muy bien".