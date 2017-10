¡Vuelve Manu!

El mejor básquetbol del mundo vuelve a desplegar toda su magia, con el arranque de una temporada que promete ser tan electrizante como en ediciones anteriores. Golden State Warriors, como defensor del título; Cleveland Cavaliers, como el más destacado del Este; San Antonio Spurs, con la continuidad de Manu Ginóbili , y Boston Celtics aparecen en los pronósticos como los equipos a vencer.

Esta 72ª edición de la NBA volverá a tener una exigente temporada regular, que comprenderá de 82 partidos para cada uno de los 30 equipos participantes, que estarán divididos por partes iguales en las conferencias Este y Oeste. ESPN iniciará sus transmisiones en vivo este miércoles 18 de octubre con dos atrayentes partidos: Philadelphia 76ers. vs. Washington Wizards y Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs y continuará el viernes 20 con Cleveland Cavaliersvs vs. Milwaukee Bucks y Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans.

Emanuel Ginóbili afrontará su decimosexto año consecutivo en busca de su quinto anillo con los San Antonio Spurs, con quien se coronó en 2003, 2005 y 2007 y 2014. Y Nicolás Brussino será el otro argentino en competencia, en la formación de Atlanta Hawks.

En la magnífica constelación de estrellas que nos propone la NBA, el actual campeón Golden State volverá a contar con Stephen Curry y Kevin Durant, a la vez que Cleveland Cavaliers tendrá la siempre avasallante presencia de LeBron James. Houston Rockets de James Harden sumó a Chris Paul y Oklahoma City reunió a Paul George y Carmelo Anthony junto con Russell Westbrook.

Programación de los primeros partidos

Miércoles 18 de octubre

EN VIVO ESPN3 / ESPN Play

20:00ARG/CHI/PAR/URU 19:00BOL/VEN 18:00COL/ECU/PER

Philadelphia 76 ers. vs. Washington Wizards

22:30ARG/CHI/PAR/URU 21:30BOL/VEN 20:30COL/ECU/PER

Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs