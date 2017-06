Wanda Nara, a su manera, le hizo el aguante a la Selección

Embed Argentina — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 9 de junio de 2017

Después de tanto tiempo, Mauro Icardi engrosó el plantel de la Selección Argentina. Si bien no jugará ante Brasil por padecer una distensión muscular en el recto femoral de la pierna izquierda, sólo su presencia alegró a muchos que lo pedían.Pero como se sabe, la fiebre Mauro Icardi no viene sola a la albiceleste. Su esposa, la megamediática Wanda Nara sigue a pleno la carrera del futbolista, y mucho más ahora que viste los colores de la albiceleste.La idea es que el goleador del Inter esté algunos minutos el próximo martes ante Singapur, en el otro partido amistoso, que no tendrá a Lionel Messi.La rubia Wanda Nara, fiel a su costumbre, no quiso ser menos y se refirió en su cuenta de Twitter a la Selección Argentina. Mirá lo que posteó.