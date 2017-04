¡Wanda tribunera! La rubia sacó toda su furia a favor de Icardi

La tensión entre Maxi López y Wanda Nara parece no terminarse jamás. Después de que el futbolista acusase a su ex mujer de ser la responsable de que se filtre una foto suya junto a Messi y Mascherano, lo que muchos interpretaron como una señal de que su marido, Mauro Icardi, nunca va a ser convocado para la Selección, ahora la rubia contraataca con una nueva indirecta para su ex.

Si bien la buena relación entre Icardi y los hijos que Wanda comparte con Maxi es muy conocida, el video que la rubia compartió en Instagram sin dudas puede ser interpretado como un mensaje dedicado tanto a su ex marido como a los responsables de la Selección de Fútbol.

En las imágenes, se ve a los chicos y a Wanda alentando a Mauro Icardi desde la cancha del Inter, a la par del resto de los fanáticos que ovacionaban a su capitán.

Embed #Capitano Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 1:03 PDT

