Wilson Severino: una nota imperdible con el delantero de Atlas

El 25 de febrero de 1980, en el barrio Arenales, de Córdoba capital, nacía Wilson Severino, fruto del amor entre un brasileño y una salteña.

Decir Wilson, en el ambiente del Ascenso, no permite confusión alguna. Para todo el mundo Wilson es Severino, el goleador histórico de Atlas, el '9' de origen humilde que ayer decidió descolgar los botines para enfrentar a River (club del cual es hincha pese a tener de ídolo a Juan Román Riquelme) por los 32avos de final de la Copa Argentina y conmover a todos con sus lágrimas y el abrazo que se dio con Leonardo Ponzio en la mitad de la cancha del Padre Martearena de Salta.

Severino dialogó esta mañana con el programa "Ciudad Careta" que se emite en Radio 95.7 de lunes a viernes de 9 a 13.

Cuando se confirmó el partido por Copa Argentina contra River ¿Te picó el bichito y pensaste que tenías que volver para retirarte con todo?

"No me picó el bichito, un dinosaurio me picó"

Los días previos al partido ¿Cómo fueron?

"Emocionante, no te imaginas cómo latía el corazón. Era algo que no había vivido nunca y difícil de explicar. Entraba y salía del baño diez veces y no sabía a qué m... había entrado al baño".

La noche previa ¿dormiste?

"No, que voy a dormir. Creo que me vi una serie completa esa del Patrón del mal. Me la vi ida y vuelta, una cosa de locos lo que me pasaba".

Cuando te avisaron que entrabas, ¿Qué sentiste?

"Ahí se juntó todo. No te imaginas la cantidad de gente que me mandó mensajes antes del partido. Antes del partido tenía 1200 mensajes en Facebook de gente de todo el país. La noche anterior había hablado con el Rata (DT) le había preguntado si quería jugar este partido y me dijo sí negro me estoy muriendo por eso dos segundos antes de entrar a la cancha fui lo abrace y le dije dale que vos vas a entrar conmigo".

"Entré a la cancha como un hincha, hace de cuenta que fui un hincha que saltó el alambrado, esquivó la seguridad y buscó a uno de sus ídolos para abrazarlo (Severino abrazó a Ponzio). Pero yo no tuve que saltar un alambrado, ni esquivar la seguridad, entró un jugador con otra camiseta pero hincha de ese club. Realmente tenía cosas pensadas y no pasó nada de eso, no me podía aguantar las lágrimas. Es más en un momento me asusté por cómo me latía el corazón".

Después del partido compartieron la cena con el plantel de River, ¿Cómo fue ese momento?

"Nos fuimos a comer con ellos y nos sentamos en la misma mesa. Esos jugadores se reían y compartían su gaseosa con mis compañeros. Comían las empanadas juntos y no fueron diez minutos estuvieron una hora y media. Y soy agradecido por mis compañeros, por mí y por toda la gente que se siente reflejada".

En una de las tantas notas que te han hecho dijiste que se lo dedicabas a los que luchan día a día, ¿Por qué´?

"La Copa Argentina tiene algo hermoso porque a nosotros nos dan un mimo. Porque nosotros siempre miramos esos jugadores y miramos para arriba. Sabemos la vida de ellos, todo el mundo sabe, pero la vida de nosotros no la sabe casi nadie. Una vez me contaron que solamente el 3% de los jugadores de todo el país llega a firmar un contrato profesional. ¿Y el resto? A los 36 años sigo jugando por el amor, con el sentimiento, con el corazón y con la garra de siempre. Hay muchos Wilson, muchos que la pasan peor que yo.

¿Es verdad que tu relación con uno de tus hijos no es buena por culpa del fútbol?

"Tengo un hijo de 14 años que me lo perdí y si es cierto no tengo buena relación con él porque me perdí toda su infancia. Trabajaba 9 horas y entrenaba 7, entre el viaje de ida y vuelta. ¿Sabes porqué hice todo eso durante tantos años? No fue por un contrato millonario ni por un pase a Europa, fue por amor a la pelota".