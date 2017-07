Wimbledon: dos tenistas fueron sancionados por indisciplina

El australiano Bernard Tomic, que hizo gala de antipatía en su último partido, y el ruso Daniil Medvedev, que lanzó monedas a la juez de silla, fueron sancionados con sendas multas por su comportamiento "antideportivo" durante el torneo de Wimbledon, anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Tomic deberá abonar 13.000 euros tras explicar que se aburrió y fingió una lesión durante el duelo del pasado martes contra el alemán Mischa Zverev, que terminó con derrota del australiano.

tomic.jpg



"Me da igual llegar a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos o perder en primera ronda. Voy a jugar otros diez años y sé que después de retirarme no volveré a trabajar", indicó el 59° jugador del circuito, que se embolsó 40.000 euros por disputar solo un partido en el All England Tennis Club.

Medvedev, por su parte, tendrá que pagar 12.700 euros por lanzar monedas a la jueza de silla Mariana Alves tras su derrota, el miércoles, frente al belga Ruben Bemelmans en cinco sets.

moneda.jpg

El ruso, de 21 años y verdugo de Stan Wawrinka en primera ronda, pidió disculpas en rueda de prensa asegurando que con su gesto no había querido insinuar que la árbitra fuera imparcial.

"Fue una estupidez, no quería decir eso", apuntó el 49º del ránking mundial, que ingresó 65.000 euros por llegar a segunda ronda.