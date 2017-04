Cristiano Ronaldo marcó un doblete para el triunfo 2-1 de Real Madrid ante Bayern Munich por la Champions League y el mundo se rindió a sus pies.

Cuando terminó el encuentro, el delantero reflexionó: "Yo no sé quién duda de mí. La gente que me sigue, que me quiere de verdad, no tiene dudas".

Su último mes no había sido bueno, se hablaba de él, pero cerró bocas, como siempre: "El trabajo que pensé está saliendo muy bien. Me preparé para estar bien en el último mes y medio y me alegro por eso. Hemos hecho una gestión inteligente con mi entrenador".

"El equipo ha reaccionado, pero si Vidal marcaba el penal en el primer tiempo todo iba a ser más fácil para ellos. El fútbol es una caja de sorpresas. Marcamos, el Bayern sufrió la expulsión y todo fue más sencillo", finalizó analizando el cotejo.