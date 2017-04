Zidane hizo la "gran Gallardo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, huyó del papel de favorito en el clásico ante el Barcelona, y aseguró que su equipo no lo es pese a ser el líder de La Liga Santander y que, en caso de victoria madridista, dijo no quedará sentenciada.



"El partido de mañana (domingo) no es decisivo. Pase lo que pase nos faltan siete finales y el clásico es una más. Hasta el final vamos a pensar partido a partido", aseguró Zidane intentando restar importancia al duelo directo por el título con el Barcelona.



El técnico francés esquivó el papel de favorito. "Es un partido que tienes que jugar, que luchar mucho y trabajar para ganar. No somos favoritos. Igual la gente de fuera puede pensar que sí, pero para nosotros no. Saldremos a hacer un gran partido".



