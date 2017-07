Zuqui facilitaría la llegada de Wanchope a Boca

El pase de Ramón "Wanchope" Ábila se reflotó después que Huracán cediera un poco en su postura y la chance que juegue en Boca vuelve a tomar fuerza.En las últimas horas, se reunieron ambos clubes y el "Globo", que en su momento había plateado de manera inflexible que le compren en diciembre el 50 por ciento del pase que tiene en 4 millones de dólares, esta vez se mostró abierto a negociar.Con este escenario, no se descarta que algún futbolista comoforme parte de la operación.Boca tiene un acuerdo con Cruzeiro para adquirir la mitad del pase de Ábila, pero necesita llegar a un entendimiento con el dueño de la otra parte de los derechos económicos.Como Guillermo Barros Schelotto no lo considera como una prioridad, no hay que descartar que "Wanchope" vaya seis meses a préstamo al "Globo", aunque todavía resta el sí final del punta, que tiene grandes diferencias con el presidente Alejandro Nadur.