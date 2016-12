Distintos puntos de vista de la polémica jugada que derivó en el gol de la Lepra

La igualdad que consiguió Independiente Rivadavia con el gol de Franco Dolci a Crucero del Norte ha dejado la polémica planteada dónde hay opiniones a favor y contra.

Antecedentes

Se avivó el Patrón. En la fecha 6ª del presente torneo, Patronato superó a River y el segundo gol causó polémica. Luego del bote a tierra entre Denis Rodríguez, del Millo, y Damián Lemos, del Patrón, este último no devolvió el balón y la jugada terminó en el segundo gol de Patronato. Fue en el minuto 45 del ST.

Buen gesto de Tevez. En la última final de la Copa Argentina, Carlos Tevez le reprochó duramente a su compañero Jonathan Silva porque éste no le devolvió el balón a Central. Boca iba perdiendo.

Opiniones

Daniel Giménez, ex jugador y uno de los dos directores técnicos de Huracán Las Heras. "Es complicado, si te ponés de los dos lados, ambos tienen razón. El árbitro tendría que dársela al equipo perjudicado directamente y se evitarían este tipo de jugadas".

Daniel Oldrá, ex jugador y técnico y manager de Godoy Cruz Antonio Tomba. "Es algo que no tendría que quedar en manos de los jugadores porque en una situación de juego. Es el árbitro el que tendría que decidir para que no existan problemas".

Cristian Aracena, arquero de Independiente Rivadavia. "Tuvo mucha repercusión, pero cuando terminó el partido la gente de Crucero quedó con mucha euforia, pero quedó ahí nomás. No pasó a mayores".

Fernando Espinoza, árbitro. "El reglamento no dice que el jugador tiene que devolver el balón. Uno hace el golpe a tierra y es el jugador el que decide. Pero son casos muy aislados en los que no se devuelve la pelota. Ojo que si el jugador no devuelve la pelota tampoco está mal porque eso el reglamento no lo dice, es decir te dice que podes disputar el balón y hacer el gol, pero a la vez el fair play te aconseja que se debe ser cortés. Si no devolvés el balón no hay fair play, pero reglamentariamente no está mal. Yo siempre pongo a los dos adversarios uno enfrente del otro y que ellos decidan en el momento qué hacer".

