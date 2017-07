Cómo volar en primera clase más barato que en la económica

Gilbert Ott, un experto en viajes y 'hacker' de 'tickets' aéreos basado en Nueva York, ha revelado a 'The Daily Mail' cómo volar económicamente en una clase superior sin tener que acumular pacientemente los puntos de las empresas aéreas.



Comprar puntos a las aerolíneas

De acuerdo con el experto, para acumular puntos no es necesario hacer pagos constantemente con tarjeta de crédito o volar con una determinada compañía aérea. Existe una tercera vía que consiste en comprar los puntos directamente a las aerolíneas que, según Ott, cada pocos meses los ponen a disposición en ventas promocionales.



Esto significa que se puede comprar puntos sin volar a ningún lugar, y pagar los 'tickets' aéreos con puntos suele salir más barato que hacerlo con dinero real, asegura el autor del blog God Save The Points.





Poner rastreadores de precios

Para poder pillar rebajas repentinas o tarifas de promoción provechosas, que muchas veces expiran en cuestión de horas, el especialista aconseja configurar alertas gratis para las mismas, utilizando servicios como Google Flights o Kayak. Ott recomienda no tener miedo a poner alertas para la clase 'business' y 'premium' también, dado que a veces estos asientos pueden resultar aún más baratos que la clase económica.



Asimismo, es aconsejable seguir los blogs de viajes y páginas de ofertas como la del propio Gilbert Ott, God Save The Points, o Secret Flying. Estas páginas, según el 'hacker', "resaltan las ofertas que no encontrarás a menos que estés buscando mucho".



"Perder" el último trayecto del vuelo a propósito

Uno de los trucos revelados por el experimentado viajero consiste en reservar un vuelo en el que la ciudad deseada es una escala y no el destino final. Según Ott, muchas veces una ciudad que no queremos visitar sale bastante más barata que la ciudad realmente deseada. En este caso, se salta intencionalmente el último trayecto del vuelo.



El único inconveniente que conlleva esta estrategia es que solo se puede viajar con el equipaje de mano, porque las maletas que fueron registradas acabarán en el punto a donde uno no pretendía ir.



¿Cómo llegar a ser un viajero de élite sin gastar mucho dinero?

Los viajeros frecuentes de una aerolínea obtienen el estatus de élite, los que significa que poseen acceso a la sala de espera de lujo, diferentes mejoras y bebidas gratis, entre otros. Y para obtener este título no es necesario viajar todo el tiempo con una empresa, cuenta Ott.



De acuerdo con el experto, muchas aerolíneas a veces ofrecen los llamados "desafíos de estatus", que permiten cumplir con tan solo una fracción del tiempo de vuelo normalmente requerido para obtener esa categoría.

Algunos sitios de reservas de hoteles, como RocketMiles o Kaligo, le regalan 1.000 millas aéreas o más por recomendar su plataforma a amigos. De este modo, cuanto a más amigos recomiendas estas webs, más millas gratis consigues.



Comprar vuelos sobrevendidos

Por último, Ott aconseja reservar billetes para los vuelos sobrevendidos: al llenar todos los asientos de la sección económica, las empresas aéreas ofrecen una actualización de asiento a los viajeros restantes para ganarse su favor.



El experto asegura que el truco funcionó con diferentes aerolíneas varias veces y que para el viajero sin millas "es realmente una de sus únicas esperanzas" de obtener una clase superior a bajos precios.



Este truco funciona mejor durante la temporada alta, cuando las empresas aéreas venden frenéticamente más billetes de lo que realmente pueden debido a la capacidad de los aviones.