Compran 14.000 casas chinas y 2.000 serían para Mendoza

El rumor comenzó a sonar en setiembre pasado y pese a que desde el gobierno de Mauricio Macri aún no lo confirman, sería inminente la importación al país de 14.000 casas chinas, que serían destinadas a viviendas sociales. La información preocupó al sector de la Asociación de Empresarios Madereros y afines de Mendoza (Adema), porque los trascendidos afirman que de esa primera tanda de casas, unas 2.000 llegarían, en principio, a estas tierras, lo que podría impactar en unos 500 puestos de trabajo que hoy se sostienen directa e indirectamente de la industria maderera para la construcción. Para evacuar dudas se reunirá el miércoles próximo con referentes del Ministerio del Interior que lidera Rogelio Frigerio.

"Sucede que desde el año pasado se construye en la provincia un Centro Tecnológico de la madera en Luján con la colaboración de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de $60 millones para generar conocimiento y volcarlo, entre otras áreas, a la de construcción de la vivienda. Es decir, nosotros estamos buscando perfeccionarnos en esa área y generando nuevos usos de la madera, y entonces la llegada de estas casas chinas nos preocupa por el impacto que podría tener en el sector", admitió Sergio Videla, titular de Adema y miembro del directorio de la Federación Argentina de la Industria de la Madera.

Según la información que maneja esa federación, las casas de bloques prefabricados tendrían entre 60 y 65 metros cuadrados, con un costo de U$S650 por metro cuadrado. A eso habría que sumar el costo de la platea o plataforma y de los servicios. Además, por el formato de construcción, a futuro no se podrían ampliar.

En principio, el Gobierno habría pactado la financiación de estas viviendas con un banco chino, lo que habría estado discutiendo días atrás la comitiva que lideró el subsecretario de Vivienda y Urbanismo y titular del Procrear, Iván Kerr.

A eso se sumaría la instalación en el país de una planta industrial que podría ser Sany, que ya tiene presencia en América Latina y también un socio en Córdoba.

"La llegada de estas 14.000 casas frente a la necesidad insatisfecha que hay en el país, no es un número amenazante, el tema es que se habla de que esta sería la primera importación y se dice que llegarían cantidades que sí van a tener un impacto en el desarrollo de la industria de la madera a nivel nacional. También se cree que varias de ellas llegarían a Mendoza. Por eso, vamos a reunirnos con referentes del Ministerio del Interior para ver cómo podemos complementar ese tipo de construcción con productos de madera", confió Videla.

Si bien el empresario de la madera no lo dice con todas las letras, se calcula que serán unas 2.000 las casas chinas destinadas a Mendoza.

Otra de las dudas que aún no se resuelven es si las casas incorporarán materiales de industria argentina y qué nivel de mano de obra emplearía este tipo de viviendas.

Si bien a nivel nacional dejaron trascender que las viviendas chinas tendrían entre 50% y 60% de componentes de materiales nacionales (cemento y hierros con los que se ensamblarían) y que los obreros serían argentinos, eso no fue confirmado por funcionario alguno.

Se especula que la información oficial se dé el próximo mes cuando Mauricio Macri visite a su par chino Xi Jinping.





"Se fue a buscar financiamiento"

Ante la inminente llegada de estas casas, Diario UNO consultó al titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Damián Salomone, para saber si en ese instituto ya hay confirmaciones: "El jueves viajé a Buenos Aires y me reuní con el subsecretario Kerr, que estaba llegando precisamente de China, pero no me confirmó nada oficialmente. Por lo que sabemos extraoficialmente lo que se está buscando es el financiamiento de las casas con un banco-empresa chino y que está la posibilidad de que se establezca una planta", señaló .