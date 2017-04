Desde el lunes se podrá comenzar a consultar en Mendoza sobre los créditos hipotecarios a 30 años

Desde el lunes, los mendocinos interesados en obtener más detalles acerca de los créditos hipotecarios a 30 años podrán comenzar a realizar sus consultas, así lo anunció el flamante vicepresidente del Banco Nación, Enrique Vaquié , por Radio Nihuil.Tras el anuncio presidencial sobre la nueva línea de préstamos a largo plazo para vivienda, el ex ministro mendocino subrayó que esto no se limita a la compra o construcción de un inmueble, sino que también pueden ser utilizados para ampliación o reparación."Por el momento, todos los especialistas indican que la línea más conveniente es la que se ajusta a partir del Índice de Precios pero para aquellos que tienen miedo también se ofrecen con tasa fija. Lo importante es que esto nos obliga a todos a comprometernos con la inflación ", comentó.Según los datos otorgados, esta línea tendría una tasa de interés variable de 3,5% por encima de la inflación para los clientes del Nación, para no clientes la tasa sería del 4%.Con respeto a los montos y requisitos, por cada millón doscientos mil pesos la cuota por grupo familiar alcanzaría los $4.000 y el ingreso mensual tendrá un piso de $18.000."Estamos trabajando para constituir al Banco Nación en el motor de crecimiento e igualdad de la sociedad", aseguró Vaquié.En esta línea ya se está trabajando en el lanzamiento de otros programas para los sectores productivos.