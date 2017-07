El tarifazo golpea fuerte a la industria y el comercio mendocino

El primero de abril comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario de gas y cuando las boletas llegaron a los hogares, comercios y pequeñas empresas de Mendoza la sorpresa no fue grata. Facturas que superaron ampliamente los cuatro mil pesos en domicilios particulares establecieron un parámetro al cual deberían atenerse en los sectores productivos.

La situación es compleja para las pequeñas empresas y comercios mendocinos y se suma a una cadena de malas resultados que se vienen dando hace meses. "Estamos muy preocupados. La situación es terrible y desde todos los sectores nos reclaman. Mes tras mes vemos como los números de ventas se retrotraen, así no hay forma de enfrentar esta situación", advirtió Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza.

Como primera medida, desde la entidad han decidido pedir explicaciones a Enargas para poder comprender el alcance del tarifazo. "No hay un patrón con el que podamos comprender los montos altísimos que han llegado. En algunos casos, el aumento fue de hasta un 500%. Hacemos comparaciones los consumos de 2016 o 2015 y notamos que se le ha aplicado el mismo incremento aunque se haya consumido menos", comentó Tripodi.

Lo que más preocupa a los empresarios son los meses venideros, ya que los periodos de junio, julio y agosto son los que mayor consumo. "El sector hotelero se va a ver muy afectado. También va a repercutir muy fuerte en la gastronomía y panadería", indicó.

El panorama no resulta alentador: "Cada vez menos más locales vacíos, no tengo una precisión pero sólo hay que caminar por el centro para verlo. No se trata de comercios de cierran y abren otros porque no hay ventas".





Fuente: Diario UNO de Mendoza