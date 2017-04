En qué conviene invertir para poder ganarle a la inflación

inversion.jpg

Hace 40 meses que la tasa de interés promedio que da un plazo fijo a 30 días no estaba tan baja como lo está actualmente, en un rango cercano al 16,5% de interés anual.Es decir que la tasa de interés promedio que pagan a los ahorristas los bancos argentinos volvió a ser negativa en términos reales. Esto quiere decir que quien hace un depósito a plazo fijo con un monto inferior a $100.000, al inmovilizar ese dinero y confiárselo al banco por un lapso de tiempo está resignando poder adquisitivo frente a la inflación.Los datos oficiales muestran que los bancos remuneran estas colocaciones con un interés promedio del 16,5% nominal anual, es decir del 1,375% mensual, para colocaciones a plazo mínimo de 30 días. La tasa es la menor desde hace 40 meses, aunque, vale recordar, parte de ese lapso estuvo regulada en relación con la que pagaba el Banco Central (BCRA) por la deuda que emitía en letras (Lebac).Si se analiza el comportamiento del dólar en los últimos meses pasa más o menos lo mismo. Quien apostó al dólar desde hace un año y medio a esta parte no pudo seguirle el ritmo a la inflación y ha perdido rentabilidad. Hace un año el dólar estaba a $14,90 y hoy la cotización es de $15,80. En el mismo lapso la inflación ronda el 30%.Si se comparan los últimos tres meses las diferencias son evidentes. La inflación fue mayor todos los meses al interés que se obtiene de un plazo fijo promedio y la cotización del dólar prácticamente no se movió y rondó los $16 (ver infograma).