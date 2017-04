Esperan que en Mendoza abran 17.000 pymes por la Ley de Emprendedores

Nuevas reglas.

Una vez que esté reglamentada la flamante Ley de Emprendedores, que facilita la registración del emprendimiento y la disposición de créditos, se estima que en Mendoza la cantidad de pymes crecerá 50%.Es decir, que si actualmente existen alrededor de 34 mil pequeñas y medianas empresas de diferentes tamaños y actividades, en el término de un año podrían estar trabajando otras 17 mil.El circuito es simple: una persona con una idea concurre a una incubadora de empresas que en general manejan los municipios, aunque también existen a nivel privado. Ahí se la informa sobre cómo convertir en proyecto productivo esa idea, con un financiamiento inicial. A la par, todos los emprendedores que hoy estén en vías de desarrollo de una actividad innovadora y necesiten alcanzar el siguiente nivel también contarán con diversas herramientas. Por eso se estima que muchos de los que ahora están trabajando en el mercado informal pasarán a la registración justamente para acceder a estos beneficios.La norma que fue votada esta semana en el Congreso tiene previsto facilitar el proceso de creación de una empresa, mediante un tipo nuevo de formato, llamado Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que se puede constituir por internet en 24 horas. En un cálculo rápido de las proyecciones mendocinas, las nuevas 17 mil pymes serían creadas a un ritmo de unas 47 por día, durante un año. Estas SAS implican que terminarán todo el papeleo referido al obtener un CUIT, abrir una cuenta bancaria y estar en el Registro Público de Comercio, en un día. Todo para tener el acceso a créditos, programas de capacitación, asociación con otros proyectos, etcétera.Además hay otra particularidad: la posibilidad de que una sola persona cree una sociedad con un capital mínimo, de dos salarios mínimos vital y móvil, digitalizando la firma con libros y poderes iguales a cualquier otra sociedad. La otra novedad importante es la creación del financiamiento colectivo, conocido como crowdfunding, que funciona como acelerador de proyectos tecnológicos o sociales.Lorenzo Nieva, director de Desarrollo y Empleo, explicó que el Gobierno local ya implementó algunas medidas para incentivar la actividad de las pymes, como la rebaja de Ingresos Brutos y el bono fiscal para actividades estratégicas. Ahora se sumará la nueva norma para no sólo "ofrecer plata sino capacitar sobre cómo invertir y cómo articular. De hecho hemos creado un club de emprendedores para que se junten, para que aprendan de las experiencias del otro y armamos el Programa Mendoza Emprende, que tiene un financiamiento de U$S3,7 millones del BID, cuyo plan ya tiene agenda para el 2019."El funcionario también informó que apuntarán a llegar a los jóvenes que están por salir de un Centro de Capacitación para el Trabajo y que aprendieron un oficio, para que si tienen un proyecto puedan formar un emprendimiento. El mismo esquema está previsto para los liberados del penal.La idea central del Gobierno es apuntalar proyectos productivos, pero en particular, aquellos que impliquen el desarrollo de nuevas tecnologías, o la innovación en el uso de esas tecnologías en diferentes rubros.Nieva informó que hasta el año pasado no tenían datos respecto a la actividad que desarrollaban las pymes, ni mucho menos los emprendedores, por lo que tuvieron que crear los indicadores con la Dirección de Estadística y Censos para empezar a tener una base de datos cierta.Luego de esto se invitó a todas las pymes a registrarse, para conocer de qué tipos son, qué nivel de productividad tienen y en definitiva qué actividad económica generan. El tema, en este contexto no es menor, ya que a medida que se registran acceden a los beneficios de la Ley de Emprendedores, junto a la Ley Pyme, sancionada el año pasado.Se crea la figura jurídica de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).El Estado habilitará préstamos a tasa 0% para los emprendedores que estén iniciando proyectos productivos. Se estima que el Gobierno nacional destinará a este sector 380 millones de pesos este año.La Ley de Emprendedores crea un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE) para que, por primera vez, el Estado pueda invertir de forma conjunta con el sector privado. Son 10 fondos con un aporte público del 40% y un capital mínimo conjunto de 30 millones de dólares.Los inversores que elijan apoyar ideas argentinas podrán descontar del Impuesto a las Ganancias entre un 75% y 85% del monto que aporten –según la zona del país– con un tope de 10% de sus ganancias anuales.El Estado seleccionará 13 aceleradoras para impulsar a los emprendedores: 10 se dedicarán a emprendimientos tecnológicos y sociales, y el resto a aquellos que posean base científica.Se estableció una nueva regulación para las plataformas crowdfunding que destinen fondos a emprendedores.Es una red de financiación colectiva por internet para invertir en un proyecto.