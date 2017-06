Estimaron que la inflación de mayo bajó y se ubicó cerca de 1,5%

La inflación en mayo quedó en torno al 1,5% que esperaba el Banco Central (BCRA) y ya se ubica por debajo del 25% interanual, según dos informes de consultoras privadas difundidos el jueves.



Para C&T Asesores Económicos, el nivel general de precios subió 1,4% en el mes pasado (el menor aumento desde noviembre) y alcanzó un 23,1% desde junio de 2016. La variación interanual había llegado a ser de 25,1% en abril y de 37,4% en el último diciembre.



El rubro con el mayor incremento fue Vivienda y servicios básicos, que registró un alza de 3,8% (32,9% interanual), principalmente por el ajuste de 23% en el servicio de agua.



La segunda mayor suba para la consultora que dirige Camilo Tiscornia fue en Otros bienes y servicios (1,7%), por los aumentos de 2,4% en artículos de tocador y de 3% en cigarrillos, que comenzó en abril pero también impactó en mayo.



A su vez , Alimentos y bebidas (1,5%) fue la restante categoría con un crecimiento por encima del nivel general e Indumentaria tuvo un ajuste de 1%, "moderando los incrementos de los últimos meses, como suele suceder en mayo", informó C&T.



Pese al moderado movimiento que tuvo en mayo (0,8%), Atención médica y gastos para la salud sigue siendo el rubro con la mayor suba interanual, que es ahora de 34,5%, por encima de Vivienda y servicios básicos -que contabiliza los ajustes tarifarios en gas, electricidad y agua-.



En el otro extremo, Equipamiento y mantenimiento del hogar solamente registró un alza interanual de 13,5% y una variación de 1% en el último mes.



Por su parte, la única categoría que mostró un retroceso (leve, de 0,1%) fue Esparcimiento, que igualmente tuvo un avance de 25,4% en los últimos doce meses.



En diálogo con El Cronista, Tiscornia consideró: "Nos encaminamos a meses con una inflación menor. Para junio, proyecto 1% y es probable que no se repitan cifras de 2%, como anteriormente". "El año podría cerrar en torno a 20% y no se cumpliría la meta, pero es la primera vez en mucho tiempo que la inflación va a bajar del 25%; en 2015 también hubo un nivel parecido, pero con el dólar controlado y sin ajuste de tarifas", agregó el economista.



Por su parte, Elypsis midió una variación general de precios de 1,7% en el quinto mes de 2017 y, así, alcanzó un 24,5% interanual, de acuerdo a lo que publicó la consultora en Twitter.



Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, dijo: "La inflación en mayo estaría en 1,6% y sigue bajando. Aún cuando no se cumpla la meta del BCRA, es elogiable su trabajo". Castiñeira fue premiado la semana pasada por la consultora española Focus Economics con el primer puesto entre los mejores pronosticadores económicos de Argentina en 2016.



Econométrica fue el que más certero estuvo el año pasado en su estimación de inflación y balance fiscal y el segundo que más se acercó en la previsión de variación del Producto Bruto Interno (PBI).



Los datos de las consultoras privadas, como es usual, adelantan las cifras oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el próximo jueves.



Hay grandes expectativas entre los consultores porque creen que mayo podría ser el último mes con cifras cercanas o mayores al 1,5%.



