El América, con doblete argentino, avanzó y jugará con el Real Madrid

El delantero argentino Silvio Romero marcó los dos goles con los que América de México derrotó por 2-1 a Jeonbuk Hyundai de Corea del Sur, por la segunda ronda del Mundial de Clubes de fútbol de Japón 2016, en el partido que se llevó a cabo en estadio Ciudad de Suita, en Osaka, resultado que lo clasificó para enfrentar a Real Madrid en semifinales.Kim Bokyung, a los 23 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al equipo surcoreano, pero los mexicanos lograron revertir el marcador en la segunda parte con dos goles del cordobés Romero, a los 13 y 29 minutos.De esta manera, América, dirigido por Ricardo La Volpe y que también tuvo como titular al ex Huracán Paolo Goltz, se medirá el jueves 15 al Real Madrid, en Yokohama, en una de las semifinales del torneo.Las Águilas arrancaron dominando el juego y poniendo contra las cuerdas al campeón asiático, que en la primera ocasión que tuvo logró adelantarse en el marcador gracias a una buena combinación entre Kim Shin-wook y Park Won-jae sobre el costado izquierdo que Kim Bo-kyung transformó en gol, con un potente remate que sorprendió a Moisés Muñoz.Los mexicanos tuvieron la más clara para empatar en los pies del ex Instituto de Córdoba y Lanús, pero su derechazo desde fuera del área sacudió el travesaño luego de ser apenas desviado por el arquero coreano.En el segundo tiempo, el técnico La Volpe, tercer arquero del seleccionado argentino en el Mundial 1978, metió mano en el equipo y los ingresados José Guerrero y el ecuatoriano Michael Arroyo le imprimieron más agresividad al al ataque mexicano y más abastecimiento para el goleador argentino.Fue así que, a los 13m., tras un centro de Arroyo, el 'Chino' Romero, desde hace varios mercados de pases pretendido por Boca y River, puso el empate con un cabezazo imposible para el arquero Jeong-Nam Hong.A partir de allí el encuentro se hizo de ida y vuelta, ya que América se lanzó al ataque en busca de la victoria y Jeonbuk Hyundai trataba de salir en velocidad y lastimar de contragolpe.A los 29m., tras un córner desde la izquierda, Romero empalmó de derecha la pelota, que tras rozar un rival, se transformó en el 2-1 definitivo.América, que en 2006 también había vencido al Jeonbuk cuando se enfrentaron exactamente en la misma fecha en Tokio, se las verá el próximo jueves ante Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones de Europa, el gran favorito, en Yokohama.En el otro partido de cuartos de final que se disputó esta mañana, Kashima Antlers, de Japón, venció por 2-0 al Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, con goles de Yasushi Endo y Mu Kanazaki, a los 18 y 43 minutos del segundo tiempo, respectivamente, y en semifinales se medirá al Atlético Nacional, de Colombia, campeón de la Libertadores.Hong Jung-nam; Choi Chul-soon, Kim Chang-soo (Go Moo-yul,m.77), Lim Jong-eun, Park Won-jae; Shin Hyung-min, Jung Hyuk, Kim Bo-kyung, Lee Jae-sung; Edu y Kim Shin-wook. DT: Kang-Hee Choi.Moisés Muñoz; Paolo Goltz, Bruno Valdez, Pablo Aguilar y Edson Alvarez ; Miguel Samudio; William Da Silva, Osvaldo Martínez; Carlos Quintero, Silvio Romero y Oribe Peralta. DT: Ricardo La Volpe.Gol en el primer tiempo: 23m. Kim Bo-kyung (JH).Goles en el segundo tiempo: 13 y 29m. Romero (A).Cambios, en el segundo tiempo, antes del inicio (Arroyo, m.46) por Alvarez y Guerrero por Martínez (A); 21m. Leonardo por Jung Hyuk, Kim Bo-kyung (JH); 25m. Ventura Alvarado por Quintero (A); 31m. Lee Dong-gook por Lee Jae-sung; Edu (JH) y 32m. Go Moo-yul por Kim Chang-soo (JH).Árbitro: Viktor Kassai (Hungría).Estadio: Ciudad de Suita (Osaka).